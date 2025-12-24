Dolar
42.85
Euro
50.70
Altın
4,487.82
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,105.00
BIST 100
11,353.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Dünya

NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi

ABD ile Venezuela arasındaki politik gerilim devam ederken Washington yönetiminin, askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kez Karayipler bölgesine gönderdiği iddia edildi.

Yasin Yorgancı  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi

Ankara

New York Times (NYT) tarafından incelenen uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan en az 10 CV-22 uçağının, pazartesi gecesi New Mexico'daki Cannon Hava Kuvvetleri Üssü'nden bölgeye uçtuğunu aktardı.

ABD, Venezuela gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Pentagon'a göre, F-35'ler bakım sorunları nedeniyle 2024'te "hazır durum sürelerini" kullanamadı

Pentagon'a göre, F-35'ler bakım sorunları nedeniyle 2024'te "hazır durum sürelerini" kullanamadı

NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi

Transatlantik gerilimler ve savunma hamlesi, AB’nin 2025 gündemine damga vurdu

MÜSİAD Başkanı Özdemir'den "üretimi destekleyici yapısal reformlar devreye alınmalı" çağrısı

MÜSİAD Başkanı Özdemir'den "üretimi destekleyici yapısal reformlar devreye alınmalı" çağrısı
ABD yönetimi, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandıracak

ABD yönetimi, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandıracak
Küresel piyasalar Noel tatili havasına giriyor

Küresel piyasalar Noel tatili havasına giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet