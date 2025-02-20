Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir buçuk yıl aradan sonra eğitim öğretim süreci yeniden başladı
İsrail’in saldırıları nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce eğitime ara verilen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Maskat Lisesi, ateşkesin ardından yeniden eğitime başladı.
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Maskat Lisesinde öğrenci Roaa Abu Aoun, "Savaş sürecinde eğitim alamıyorduk, çok zorlu bir süreçti ama Allaha şükür tekrar kaldığımız yerden eğitimimize devam ediyoruz. Dünyadan beklentimiz bizim yaşadığımız sıkıntıları görüp, buraya gereken desteklerini sağlamaları." dedi.
Okul müdürü Sayın Samir Thabet de, Çocuklarımızın 3-4 ay sonra girecekleri sınav için onları hazırlamaya çalışıyoruz. Yaşanan savaş sebebiyle öğrencileri bir buçuk yıllık aradan sonra tekrardan onları okula adapte etmeye çalışıyoruz." dedi.
Lisede öğrenci Youssef Al-Saloul, "Savaş döneminde çok zorlu zamanlar geçirdik. Bir yerden bir yere göç ettik, susuzluk yaşadık, açlık yaşadık, elektrik bulmak için çaba gösterdik. Yaşadıklarımızı unutmak kolay değil ama okula gelip, eğitim alıp hayatımızı normalleştirmeye ve bilgi insanlar olmaya çalışıyoruz." dedi.