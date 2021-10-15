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Dünya

Norveç'teki oklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 2 gün önce bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Brathen'in, akıl sağlığının yerinde olmadığı, saldırıyı psikolojik sorunları nedeniyle yaptığına dair güçlü deliller bulunduğu bildirildi.

Atila Altuntaş   | 15.10.2021
Norveç'teki oklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı

Stockholm

Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, yaptığı basın toplantısında, 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'ın 5 kişiyi öldürdüğü oklu saldırının altında psikolojik nedenlerin yattığına dair güçlü deliller tespit ettiklerini söyledi.

Omholt, saldırganın çok sayıda kişiyi okla vurduğunu 3 kişinin ciddi yaralandığını, ancak yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Omholt, "İlk incelemelerimizde saldırganın akıl sağlığı yerinde değil ve psikolojik sorunları var, saldırıyı da çok önceden planlamış. Saldırı sonrası ok ve yaydan başka bir silah daha ele geçirdik. Üçüncü silahı soruşturmanın selameti için şimdi açıklamıyorum. 50 görgü tanığı var bunların da ifadelerine başvuruyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırganın uyuşturucudan ve anne ve babasını ölümle tehditten sabıkası bulunuyor.

Saldırı İslam ile ilişkilendirilmeye çalışıldı

Olayın hemen sonrası ok ve yayla 5 kişiyi öldüren 37 yaşındaki Danimarkalı Espen Andersen Brathen ile ilgili bütün bilgileri gizleyen Norveç makamlarının failin Müslüman olma ihtimali bulunduğunu paylaşarak, İslamofobik bir tavır sergilemesi eleştirilere neden olmuştu.

Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

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