Norveç'e göre, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri NATO'nun 2. maddesini ihlal edebilir
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yabancı ülkelere uygulayacağını duyurduğu tarifelerin NATO müttefikleri arasında ekonomik işbirliğini teşvik eden 2'nci maddesini ihlal edebileceği konusunda uyardı.
Ankara
Eide, Brüksel'de düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.
Norveç'in kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin dün duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin, NATO müttefiklerine zarar verdiğini söyledi.
Eide, bu tarifelerin, NATO'nun herhangi bir ekonomik çatışmayı önlemek için müttefikler arasında işbirliğinin önemini vurgulayan 2. maddesini ihlal edebileceği uyarısında bulunarak "Eğer güçlü bir NATO istiyorsanız, NATO ülkelerinde mümkün olduğunca fazla ekonomik büyüme olmasını sağlamalısınız." ifadesini kullandı.
NATO'yu kuran ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin tüm ittifakın faydasına olacağını belirten Eide, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yapacağı görüşmede tarifelerin yol açacağı "ticaret savaşını" gündeme getireceğini kaydetti.
Trump, dün, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını duyurmuştu. Norveç mallarına yönelik yüzde 15 gümrük vergisi getirileceği duyurulmuştu.
NATO'nun 2'nci maddesi
NATO'nun kurucu anlaşmasının 2'nci maddesinde, "tarafların uluslararası ekonomi politikalarındaki çatışmacı unsurları ortadan kaldırmaya çalışacakları ve kendi aralarında ekonomik işbirliğini teşvik edecekleri" ifadesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.