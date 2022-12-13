Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da 'Nijerya hükümet kurumu' olarak etiketlendi
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak etiketlendi.
Ankara
Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.
Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.
Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.