Dolar
18.86
Euro
20.06
Altın
1,824.24
ETH/USDT
1,655.60
BTC/USDT
23,730.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Nissan ve Renault ortaklığı, 600 milyon dolarlık yatırımla Hindistan'daki operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.02.2023
Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Tokyo

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Nissan ve Fransız Renault ortaklığı, Hindistan operasyonlarının yelpazesini genişletiyor.

Buna göre 600 milyon dolarlık yatırım yapacak iki firma, 6 yeni model geliştirecek ve ülke içerisindeki imalat oranını artıracak.

2 elektrikli ve 4 spor arazi aracı geliştirecek firmalar, kurulacak ortak Ar-Ge merkezinde azami 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
Venezuela arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor

Benzer haberler

Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Hint sahra hastanesi sorumlusu Singh: Türk halkı çok yardımsever davranıyor

ABD Başkanı Biden ile Hindistan Başbakanı Modi, "tarihi" uçak alışverişini görüştü

Hindistan Havayolları artan talebi karşılamak için 250 Airbus, 220 Boeing yolcu uçağı sipariş etti

Hindistan Havayolları artan talebi karşılamak için 250 Airbus, 220 Boeing yolcu uçağı sipariş etti
Nissan'ın Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı düştü

Nissan'ın Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı düştü
Depremzedelere yardım için seferber olan Hindistan'dan "yanınızdayız" mesajı

Depremzedelere yardım için seferber olan Hindistan'dan "yanınızdayız" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet