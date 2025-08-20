Dolar
40.91
Euro
47.72
Altın
3,342.54
ETH/USDT
4,275.50
BTC/USDT
113,516.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Universitatea Craiova, Başakşehir maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Abuja

Katsina eyaletine bağlı Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, yaptığı açıklamada, dün silahlı çete üyelerinin eyaletin Mantau bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a çıktığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Camiye düzenlenen saldırıdan önce eyaletin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendiğini belirten İbrahim, "Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor." ifadesini kullandı.

İbrahim, meclis ve eyalet hükümetini, güvenlik personeli görevlendirerek bölgede kalıcı üsler kurmaya ve halkı korumaya çağırdı.

Silahlı çete üyeleri, dün eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere yönelik silahlı saldırı düzenlemişti.

Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı

Benzer haberler

Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir genç, zirai hastalıkları tespit eden insansız hava aracı geliştirdi

Nijerya, Türk iş dünyasını yatırıma davet ediyor

Nijerya, Türk iş dünyasını yatırıma davet ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet