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Dünya

Nijeryalılar yurt dışında tedavi için yılda 1,5 milyar dolardan fazla harcıyor

Nijeryalıların yurt dışında tedavi için her yıl 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 11.05.2022
Nijeryalılar yurt dışında tedavi için yılda 1,5 milyar dolardan fazla harcıyor

Abuja

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, Nijeryalıların tedavi için kendi ülkesi yerine yurt dışını seçmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Nijeryalıların yurt dışında tedavi için her yıl 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığını aktaran Mohammed, "Federal hükümet, ülkenin döviz rezervlerinde bir düşüş olarak nitelendirdiği bu eğilimi durdurmaya kararlı." dedi.

Nijerya'daki sağlık çalışanları, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman greve gidiyor.

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