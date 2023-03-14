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Dünya

Nijerya'daki genel seçimlerde 12,9 milyondan fazla siber saldırı kaydedildi

Nijerya'da geçen ay düzenlenen genel seçimlerde 12,9 milyondan fazla siber saldırı kaydedildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Nijerya'daki genel seçimlerde 12,9 milyondan fazla siber saldırı kaydedildi

Abuja

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, ülkedeki seçimlerde siber güvenlik için özel komite kurulduğunu ve bunun 24-28 Şubat'ta çalıştığını belirtti.

Pantami, ülkede 25-26 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimlerinde ülke içi ve dışından 12,9 milyondan fazla siber saldırı kaydedildiğini söyledi.

Komitenin bu saldırıları başarılı şekilde engellediğini dile getiren Pantami, "Bu dönemde, Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS), e-posta ve IPS saldırıları da dahil olmak üzere bir dizi bilgisayar korsanlığı girişimi kaydedildi." ifadesini kullandı.

Pantami, 2023 genel seçimleri öncesinde, alınan istihbaratın, Nijerya siber uzayına yönelik siber tehditlerde astronomik bir artış olduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

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