Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, dün serbest bırakılan 15 gemiciyi başkent Abuja’daki havalimanından uğurladı.

Adam Abu-bashal   | 14.02.2021
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Abuja

Türk Havayolları (THY) ile yola çıkan gemicilerin, sabah 06.15 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişi ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Benzer haberler

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü