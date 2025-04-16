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Dünya

Nijerya'da gıda güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edildi

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, gıda güvenliğine yönelik tehditlere karşı "ulusal acil durum" ilan edildi.

Adam Abu-bashal  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Nijerya'da gıda güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edildi

Abuja

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "6. Afrika Sulama ve Drenaj Bölgesel Konferansı"nın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun mesajı okundu.

Tinubu, mesajında, gıda güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan ederek, ülke çapında genişletilmiş sulama altyapısı ve katılımcı su kaynakları yönetimi çağrısında bulundu.

Konferansın "Afrika'da Sulama Gelişimi ve Su Yönetimi Krizine Çözüm" temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Tinubu, bunun sürdürülebilir tarım ve ekonomik direnç için bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

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"Afrika, sulama potansiyelini ortaya koyma konusunda halen ciddi engellerle karşı karşıya. Yetersiz altyapı, mali kısıtlamalar, iklim değişikliği ve yönetişim bu zorlukların başında geliyor." ifadesini kullanan Tinubu, konferansın bu sorunlara çözüm üretmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Tinubu, Nijerya'nın sulama açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde Nijer ve Benue gibi büyük nehir havzalarında yer alan 3.1 milyon hektardan fazla sulanabilir arazi bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Tinubu, Afrika ülkelerine yönelik çağrısında ise su ve tarım alanlarında yenilikçi stratejilerin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

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