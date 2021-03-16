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Dünya

Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi

Nijerya'nın kuzeyinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi.

Adam Abu-bashal   | 16.03.2021
Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi

Abuja

Nijerya'da son zamanlarda okulları hedef alınan saldırılar düzenlenmesi ve yüzlerce öğrencinin kaçırılması nedeniyle Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Niger ve Yobe eyaletlerindeki 618 okul kapatıldı.

Sokoto Güvenlik İşleri Komiseri Garba Moyia, yaptığı açıklamada, kuzey bölgesinde artan öğrenci kaçırma eylemlerini önlemek için böyle bir karar alındığını belirtti.

Moyia, bu bölgelerde daha önce kaçırılan öğrencileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da ocak ayından bu yana 5 kez okullardan öğrenci kaçırıldı. En son Kaduna eyaletinde silahlı kişiler bir okula düzenledikleri saldırıda 3 öğretmeni kaçırmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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