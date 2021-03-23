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Dünya

Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemediği için hastalık riskiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 60 milyondan fazla kişinin temiz suya erişemediği için hastalık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 23.03.2021
Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemediği için hastalık riskiyle karşı karşıya Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Abuja

Nijerya Su Kaynakları Bakanlığından yayınlanan verilerde, ülkede milyonlarca kişinin insan sağlığı için güvenli olarak nitelendirilebilecek suya hala erişemediği belirtildi.

Ülkede 60 milyondan fazla kişinin, sudan kaynaklanan hastalık riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Su Kaynakları Bakanı Suleiman Hussein Adamu yaptığı açıklamada, ülkede her yıl 5 yaş altındaki yüzlerce çocuğun kolera gibi hastalıklardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu durumun endişe verici olduğuna işaret eden Adamu, halka temiz suyu sağlama görevinin hükümetin sorumluluklarından olmaya devam ettiğini vurguladı.



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