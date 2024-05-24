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Dünya

Nijerya, yerinden edilen 1,2 milyon kişi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı

Nijerya'nın Borno Eyaleti Valisi Zulum, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerinden edilen 1,2 milyon kişinin yeniden yerleştirilmesi için uluslararası topluma "destek çağrısı"nda bulundu.

Adam Abu-bashal  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Nijerya, yerinden edilen 1,2 milyon kişi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Nijerya'nın Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve kamplarda kalan 1,2 milyon kişinin yeniden yerleştirilmesi için uluslararası topluma "destek çağrısı"nda bulundu.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle eyaletteki kamplarda halen 1,2 milyon kişinin bulunduğunu belirtti.

Kamplara sığınanların arasında Çad ve Nijer vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Zulum, "Bu durum hala endişe verici çünkü yerinden edilmiş kişiler hükümet ve bağışçılardan gelen desteklerle yaşıyor ancak bu artık sürdürülebilir değil. Uluslararası topluma, bu kişileri yeniden yerleştirmek için bize destek olmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Zulum, Borno'daki güvenlik durumunun daha iyi olduğunu ve mültecilerin yaklaşık yüzde 80'inin evlerine döndüğünü ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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