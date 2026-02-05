Dolar
43.52
Euro
51.51
Altın
4,927.27
ETH/USDT
2,098.80
BTC/USDT
70,910.00
BIST 100
13,934.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Nijerya’nın Kwara eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 170’e yükseldi

Nijerya’nın Kwara eyaletinin Woro ve Nuku bölgelerinde silahlı grupların düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 170’e yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Nijerya’nın Kwara eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 170’e yükseldi

İstanbul

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölü sayısının 170’e çıktığını söyledi.

Ahmed, “Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da “Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı ‘Savannah Shield Operasyonu’ kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı.” açıklamasında bulundu.

Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" iddianamesinde "yabancı istihbarata aktarılan verilerle siyasi menfaat elde edildiği" iddiası
AA'nın belgeseli deprem bölgesindeki 3 yılı tanıkların hikayeleriyle aktarıyor
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
Doğuda dondurucu soğuklar etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Nijerya’nın Kwara eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 170’e yükseldi

Nijerya’nın Kwara eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 170’e yükseldi

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

Nijerya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti, güvenlik sorunlarıyla mücadeledeki kararlılığını pekiştirdi

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 8 asker hayatını kaybetti

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 8 asker hayatını kaybetti
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı
Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet