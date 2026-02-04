Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,078.37
ETH/USDT
2,282.60
BTC/USDT
76,407.00
BIST 100
13,946.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Anderson'un son açıklamalarına yer verildi.

Geçen yıl Roma'da düzenlenen bir etkinlikte Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiğini hatırlatan Anderson, bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Anderson, görüşmelerin ardından "Nijerya'yı desteklemek amacıyla" ABD personelinden oluşan küçük bir ekibin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Askeri ekibin Nijerya'ya ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

Trump, federal hükümetin seçimlere müdahil olması gerektiğini savundu

Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak

Axios: ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet