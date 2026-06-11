İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın inşası çabalarını desteklemek amacıyla "Uluslararası Barış Fonu" kurduklarını duyurdu.

İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ve İsrailliler için "Uluslararası Barış Fonu" kurdu İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın inşası çabalarını desteklemek amacıyla "Uluslararası Barış Fonu" kurduklarını duyurdu.

İngiltere, Avustralya ve Kanada dışişleri bakanlarının yaptığı ortak yazılı açıklamada, barışın inşası çabalarını desteklemek üzere İsrailliler ve Filistinliler için "Uluslararası Barış Fonu" kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İki devletli çözümün kısa vadede gerçekleşme ihtimalinin hala belirsiz olması sebebiyle sürekli diyalog ve halkın aktif katılımı yoluyla gelecekte barışı mümkün kılacak koşullara yatırım yapılmasının acil ihtiyaç olduğunun altı çizilen açıklamada, "İsrail ve Filistin halklarının barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşayabileceği, müzakere yoluyla varılacak iki devletli çözüme dayalı, İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı şekilde çözülmesi yönündeki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu fonun, ılımlıların sesini güçlendirmeye ve aşırılık yanlılarını marjinalleştirmeye yardımcı olacağı vurgulanarak, "Barış Fonu, iki devletli çözümü ilerleten, bölünmeyi azaltmaya yardımcı olan, sivil toplumu güçlendiren ve İsrail ile Filistin toplulukları içinde ve arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen programlara yatırım yaparak barışın temellerini atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fonun, başarılı müzakereler için gerekli olan ilişkilerin kurulmasına, güvenin tesis edilmesine ve ortak anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunarak mevcut diplomatik, insani ve kalkınma çabalarını tamamlayıcı rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her birimiz üç yıl boyunca 1 milyon sterlin tutarında başlangıç sermayesi katkısında bulunacağız. Fon kurulduktan sonra, barışı ilerletmeye kararlı uluslararası ortakların ek mali katkılarına açık olacaktır."

Açıklamada, söz konusu fonun, hem İsrail hem de Filistin'de barışın inşası ve diyalog alanlarında kanıtlanmış uzmanlığa sahip, güvenilir sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağı vurgulandı.

Fon ve uygulama koşulları hakkında ek bilgilerin kısa süre içinde duyurulacağı bildirilen açıklamada, uluslararası ortaklara söz konusu girişimi destekleme ve barışın uzun vadeli temellerine yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.