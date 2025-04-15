Nijerya, her yıl sağlık turizmi nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolar kaybediyor
Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, sağlık turizmi nedeniyle her yıl yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiklerini bildirdi.
Abuja
Pate, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen programda yaptığı açıklamada, sağlık turizmine yönelik yüksek harcamanın, ülke içindeki sağlık sistemine yönelik güven, erişim ve kalite eksikliğini yansıttığını belirtti.
Nijerya'nın sağlık turizmi nedeniyle her yıl yaklaşık 2 milyar doları kaybettiğini kaydeden Pate, bunu "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.
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Nijerya hükümetinin sağlık sektörünü güçlendirme kararlılığını vurgulayan Pate, bu kapsamda hükümetin başlattığı çeşitli programlarla vatandaşların sağlık harcamalarını azaltmayı, temel sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve özel sektörle kamu sağlık hizmetlerini entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Pate, "Bu, sadece sağlık turizmini durdurmakla ilgili değil; aynı zamanda sağlıkta egemenlik kurmak, yani bir ülkenin kendi halkına bakım sağlayabilme, kurumlarını, yeteneklerini ve yeniliklerini geliştirme kapasitesini oluşturmasıyla ilgilidir." dedi.
Nijerya halkının tedavi için yurt dışını tercih etmesinin başlıca nedenleri arasında yetersiz sağlık altyapısı ve uzman eksikliği yer alıyor.
Ülkede varlıklı kişiler tedavi için genellikle Avrupa ülkelerini tercih ederken, orta gelirli kişiler Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi ülkelere gidiyor. Maddi imkanı yetersiz olanlar ise tedavi için kendi ülkelerinde kalmak zorunda kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.