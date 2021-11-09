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Dünya, Koronavirüs

Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gelecek yılın sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasını tamamlamayı hedefliyor.

Adam Abu-bashal   | 09.11.2021
Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor

Abuja

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Planlama Araştırması ve İstatistik Direktörü Abdullahi Garba, yaptığı açıklamada, ülkede süren Kovid-19 aşı kampanyasında büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Garba, 2022 sonuna kadar 206 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inin aşılamasının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 5,7 milyon kişiye ilk doz aşının yapıldığını bildiren Garba, 3,1 milyon kişinin ise tam doz aşılandığını kaydetti.

Garba, şu anda Nijerya'da 8 milyondan fazla doz aşı bulunduğunu ancak ülkenin halen daha fazlasını beklediğini ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 212 bin 713 kişi virüse yakalandı, bunlardan 204 bin 379'u sağlığına kavuştu, 2 bin 906'sı ise yaşamını yitirdi.

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