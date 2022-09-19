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Dünya

Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de temmuz başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 159 kişi hayatını kaybetti.

Fatma Esma Arslan   | 19.09.2022
Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi

Dakar

Nijer Haber Ajansına göre, ülkede temmuzdan bu yana devam eden sağanakların yol açtığı sellerden 225 bin 539 kişi etkilendi.

Seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a çıktı.

Ölü sayısı en son 13 Eylül'de 137 olarak açıklanmıştı.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.


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