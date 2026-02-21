Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,962.40
BTC/USDT
67,785.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'un ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi

ABD’nin New York kentinde yaşayan yüzlerce Müslüman, şehrin en ünlü ve işlek alanlarından Times Meydanı’nda iftar yaptı, ardından teravih namazı kıldı.

Islam Doğru  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
New York'un ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

"Wayoflifesq" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar için yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

İftar programında 1200 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

"Wayoflifesq" hesabının sahibi "S.Q", AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin Batı medyası tarafından kötü bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Burada olmamızın amacı, insanlara Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, onları eğitmek ve dünyayı İslam hakkında bilgilendirmektir." dedi.

S.Q, “Bizimle bağlantı kurmanızı ve kültürümüzün sizin kültürünüz olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin, bizimle oturun. Gelin, bizimle yemek yiyin. Gelin, bizimle iftar yapın ve bu güzel Ramazan ayının tadını bizimle çıkarın." ifadelerini kullandı.

Organize ekibinde yer alan Harman ise "Burası New York, burada her zaman bir şeyler oluyor. İnsanlar buradan geçerken neler olup bittiğine her zaman şaşırıyorlar. Bugün burada 1200 Kur'an-ı Kerim dağıttık. İnsanlar onu İngilizce, İspanyolca, Almanca, hangi dilde olursa olsun alıyorlar.”

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

İftardan sonra grup, yanında getirdikleri seccadelerin üzerinde, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı’nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

New York şehrinin en işlek yerlerinden biri olan Times Meydanı’ndaki Müslümanların iftar ve teravihi, çevrede bulunan New Yorkluların ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Namaz esnasında çevreden birçok kişinin cep telefonları ile bu anı kaydettiği görüldü.

New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Times Meydanı’ndaki programda iki kişi kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Times Meydanı’nda ilk iftar program 2022 yılında gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Saylak ailesi ile iftar yaptı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

New York'un ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi

New York'un ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet