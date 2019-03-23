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Dünya

New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanların cuma namazına açtı

ABD'nin New York kentindeki bir sinagog, kapılarını Cuma namazı için Müslümanların ibadetine açtı.

Dildar Baykan   | 23.03.2019
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanların cuma namazına açtı

New York

ABD'nin New York kentindeki bir sinagog, kapılarını Cuma namazı için Müslümanların ibadetine açtı.

Manhattan 55. Sokak'taki bir sinagog, kapılarını aynı sokaktaki caminin cemaatine cuma namazı için açtı.

Yeni Zelanda'daki saldırının ardından Müslümanların acılarını paylaşmak için kapılarını onların ibadetine açtıklarını belirten sinagog yetkilileri, "Biz komşuyuz, dostuz, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz esnasında sinagogun önünde duran ve başörtüsü takan Yahudi bir kadın da elinde "Yahudi komşularınız sizin yanınızda" yazılı bir tabela tuttu.

Sinagogun içinde de Müslüman ve Yahudiler tokalaşarak, birlik mesajı verdi.


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