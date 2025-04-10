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Dünya

New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Şerife Çetin  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

New York

New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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