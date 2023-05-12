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Dünya

New York'ta metro istasyonunda evsiz Jordan Neely'i boğan eski asker teslim olacak

ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda, Jordan Neely isimli evsizi boğan eski Amerikan askerinin polise teslim olacağı bildirildi.

Dilara Karataş  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
New York'ta metro istasyonunda evsiz Jordan Neely'i boğan eski asker teslim olacak

New York

Manhattan Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, akıl sağlığı sorunları olan evsiz Jordan Neely'nin ölümüyle ilgili eski deniz piyadesi Daniel Penny'nin "kasıtsız adam öldürmekle" suçlanacağı belirtildi.

Penny'nin günlerdir süren tepkilerin ardından mahkemeye çıkmak üzere polise teslim olacağı aktarılarak, çıkarılacağı mahkemede 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Evsiz Jordan Neely'nin öldürülmesi

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta, metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemiş, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker, daha sonra serbest bırakılmış, avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları, Neely’nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan ederken, ölümü günlerdir tepkilere ve bir dizi protestoya neden olmuştu.

Olayla ilgili tartışmalar ve tepkiler hala sürüyor.

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