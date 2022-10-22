New York'ta köpekler 'Cadılar Bayramı'nın en iyisi olmak için yarıştı
New York'ta Tompkins Square Park, köpeklerin "Cadılar Bayramı" konseptli kostüm yarışmasına sahne oldu.
Washington DC
"Hallowen" olarak adlandırılan, ABD kültüründe önemli yeri bulunan "Cadılar Bayramı" yaklaşırken kentte, köpeklerin kostüm yarışması düzenlendi.
Köpek sahipleri, öğle saatlerinden itibaren Cadılar Bayramı konseptine uygun giydirdikleri köpekleri ile parka geldi.
Bazı köpek sahiplerinin de kostümleri ile katıldığı etkinliği çok sayıda New Yorklu izledi.
Yarışma sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa hediye edildi.
Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı, renkli kostümler ile korku temalı süslemelere sahne oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.