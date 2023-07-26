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Dünya

New York'ta gökdelen inşaatına kurulan vincin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

New York'un Manhattan bölgesinde inşaatı devam eden gökdelen için kurulan vincin üst kısmının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
New York'ta gökdelen inşaatına kurulan vincin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

New York

New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilileri, Times Meydanı'na yakın bölgede 10. Cadde ile 41. Sokak'ta meydana gelen vinç kazasında biri itfaiye eri 4 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

40 katlı bir apartmandan daha yüksek olduğu belirtilen vincin üst bölümünün kırılarak üzerindeki 16 ton çimentoyla sokağa düştüğü kaydedildi.

Vincin kopan üst parçası, düşmeden önce sokağın karşısındaki binaya çarparak hasara yol açtı.

Kaza nedeniyle çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.

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