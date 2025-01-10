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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Dünya

New York'ta bir yerleşim bölgesinde çıkan büyük yangında 7 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında büyük bir yangın çıktı.

10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
New York'ta bir yerleşim bölgesinde çıkan büyük yangında 7 kişi yaralandı

New York
New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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