New York'ta bir yerleşim bölgesinde çıkan büyük yangında 7 kişi yaralandı
ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında büyük bir yangın çıktı.
New York
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ABD'nin New York kentindeki Bronx bölgesinde, bir yerleşim alanında yangın çıktı, olayda yedi kişi yaralandı https://t.co/rAtn4Wtp5g pic.twitter.com/l2rDHkpP5T— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 10, 2025