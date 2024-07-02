Dolar
32.58
Euro
34.98
Altın
2,324.58
ETH/USDT
3,416.00
BTC/USDT
61,900.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Avusturya maçının oynanacağı Leipzig Stadı'nda yürüyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York Times, İsrailli generallerin "Gazze'deki savaşı" bitirmek istediklerini yazdı

Başbakan Netanyahu ve İsrail ordusu, iddialara yanıt olarak "Hamas'ı askeri olarak bitirmek" hedefine bağlı olduklarını ifade etti.

Enes Canlı, Mustafa Deveci  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
New York Times, İsrailli generallerin "Gazze'deki savaşı" bitirmek istediklerini yazdı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli generallerin, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı" sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını "tam olarak destekledikleri" iddia edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yaptı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey general, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da "Gazze'deki savaşı" sonlandırmak istiyor.

Gazze'deki 120 kadar İsrailli esirin geri getirilmesi için en iyi yolun bu olacağını belirten generaller, Lübnan'da Hizbullah ile olası bir kara savaşı başlamadan önce ordunun "dinlenmeye" ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata da ordunun ateşkes ve esir takasını "tamamen desteklediğini" belirterek, ordunun Hamas ile "ileride her zaman gidip yeniden çatışmaya girebileceklerine inandıklarını" söyledi.

İsrailli generallerin Gazze'de çatışmanın durmasının Lübnan ile gerilimi düşürebileceğini düşündüğünü aktaran Hulata, ordunun "daha az mühimmatı, yedek parçası ve enerjisi" olduğunu, Hizbullah ile olası bir savaşa hazırlanmak için daha fazla zaman kazanacağını hesapladığını dile getirdi.

Netanyahu ve İsrail ordusunda New York Times'ın haberine ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York Times'ın haberiyle ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Haberin doğru olmadığını savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini yineledi.

Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın "ortadan kaldırılması" gibi belirledikleri "hedeflere ulaşıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini söyledi.

Habere ilişkin İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze'ye yönelik saldırıların Tel Aviv yönetiminin belirlediği "hedeflere ulaşıncaya kadar" devam edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde (Lübnan sınırında) "savaşa hazırlıklarını artırmaya devam ettiği" ifade edilen açıklamada, New York Times gazetesine konuşan generallerin "Gazze'deki savaşı" bitirmek istediği ve Hamas ile karşılıklı esir takası ile ateşkes anlaşmasını tam desteklediği iddialarına karşı, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırmak" hedefine bağlı olunduğu kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

BM: "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var"

BM: "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var"

New York Times, İsrailli generallerin "Gazze'deki savaşı" bitirmek istediklerini yazdı

Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Serbest bırakılan Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail hapishanelerinde Filistinliler işkence ve ihmalden ölüyor

Serbest bırakılan Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail hapishanelerinde Filistinliler işkence ve ihmalden ölüyor
İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı

İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet