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Dünya

New York metrosunda Filistin destekçilerinin kimlik tespiti için maske yasağı gündemde

ABD'nin New York eyaleti Valisi Hochul, Filistin'e destek veren eylemlere katılanların kimliklerinin tespiti için New York metrosunda yüz maskesi kullanımını yasaklamayı düşündüklerini açıkladı.

Islam Doğru  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
New York metrosunda Filistin destekçilerinin kimlik tespiti için maske yasağı gündemde

New York

ABD'nin New York eyaleti Valisi Kathy Hochul, eyaletin başkenti Albany'deki basın toplantısında, eyalet meclisi üyeleriyle, New York metrosunda yüz maskesi kullanımının yasaklanmasına ilişkin tasarı üzerinde görüştüklerini belirtti.

Filistin destekçisi bir grubun hafta başında New York metrosu içinde yüzleri maskeli olarak slogan atması üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Hochul, "Maske takan bir grup, bir metro vagonunu ele geçirdi, yolcuları korkuttu, Yahudi karşıtı sloganlar attı." dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, 10 Haziran'da Union Meydanı'nda yüzlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisi sonrası bir grubun, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerlerinde kefiyelerle metro vagonu içinde İsrail aleyhine ifadeler kullandığı görülmüştü.

Kovid-19 salgını döneminde New York metrosunda maske kullanımı zorunlu tutulmuş, salgının azalmasıyla bu mecburiyet kaldırılmıştı. Ancak New York metrosunu kullanan bazı yolcular hala sağlık ve hijyen nedeniyle maske takmaya devam ediyor.

Filistin'e destek gösterilerinde de bazı protestocular, polis kayıtlarına girmemek ve gösterilere katılmalarının mesleki durumlarını etkilemesinden kaçınmak amacıyla kimliklerini gizlemek için maske kullanıyor.

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