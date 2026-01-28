Dolar
43.41
Euro
51.83
Altın
5,293.19
ETH/USDT
3,006.00
BTC/USDT
89,667.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için kentin en zengin kesiminin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

Washington

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını aktardı.

Söz konusu açığın New York'ta "Büyük Durgunluk" döneminde görülenden bile daha büyük ölçekte olduğuna dikkati çeken Mamdani, bunun kötü mali yönetimden, bütçenin dürüst şekilde hazırlanmasını ve New Yorklulara karşı açık olunmasını reddetmekten kaynaklandığını

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mamdani, bu konuda dürüst olunması, kentteki yapısal dengesizliklerin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentin eyaletle olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Mamdani, aynı zamanda New York'un en zengin sakinleri ve en karlı şirketleriyle olan ilişkilerin de yeniden tanımlanmasının önemine işaret etti.

Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların en üst yüzde 1’lik kesimine uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına yol açabileceğine dair endişelere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021'de zenginlere yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi "gambot diplomasisi" kavramını yeniden gündeme getirdi

ABD'nin New York kentinde Trump'ın göçmen politikalarına karşı protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Davos'ta Oxfam'dan küresel eşitsizliğin artık "siyasi bir tehdit" olduğu uyarısı

Davos'ta Oxfam'dan küresel eşitsizliğin artık "siyasi bir tehdit" olduğu uyarısı
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti

Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York temaslarını tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet