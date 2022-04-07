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Dünya

New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına 'Müslüman karşıtı grubu soruşturma' çağrısı

New York Başsavcısı Leticia James, ABD'deki Müslüman toplulukların arasına sızarak casusluk yaptığı iddia edilen Müslüman karşıtı bir nefret grubuna ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Mücahit Oktay   | 07.04.2022
New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına 'Müslüman karşıtı grubu soruşturma' çağrısı

New York

James, Müslüman karşıtı Steven Emerson tarafından kurulun Terörizm Araştırma Projesi'ne (IPT) New York'taki Müslümanların yasa dışı dinlenmesi ve ''casusluk operasyonlarını'' durdurmasını talep eden mektup gönderirken Adalet Bakanlığına da IPT'nin olası yasal ihlallerinin derhal soruşturulmasını talep eden bir dilekçe ulaştırdı.

James ayrıca yayınlanan bir basın açıklamasında ise "Kutsal ramazan ayında, Müslüman topluluklarımıza desteğimizi göstermemiz, İslamofobi'ye ve her türlü nefrete karşı durmamız her zamankinden daha önemli. Açık konuşayım, nefrete boyun eğmeyeceğiz, ön yargıya izin vermeyeceğiz ve İslamofobi'yi güçlendirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

James'in mektupları, insan hakları organizasyonları, camiler ve bazı yardım derneklerin de aralarında bulunduğu 80 civarında Müslüman kuruluşun, Adalet Bakanlığı'nı IPT hakkında soruşturma başlatmaya çağırmasından birkaç ay sonra geldi.

CAIR toplantılarının ve bazı Müslüman siyasilerin dinlendiği iddiası

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ocak ayında, bazı İslamofobik grupların İsrail'den de destek alarak ABD'de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını iddia etmişti.

CAIR'in Ohio Ofisi Direktörü Romin İkbal'in, İslamofobik söylemleriyle tanınan Steven Emerson tarafından kurulan IPT örgütü için casusluk yaptığı gerekçesiyle kovulduğuna işaret edilen açıklamada, 2 kişinin daha IPT için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedilmişti.

Ayrıca, Virginia'da bulanan Tarık Nelson'ın 2008'den 2012'ye kadar IPT adına çalıştığı ve CAIR'deki Müslümanların bilgilerini IPT'ye sızdırdığının belirtildiği açıklamada, Nelson'ın İsrail hükümeti adına IPT'nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edildi.

Öte yandan Washington Post'un özel haberine göre Nelson, Amerikan Kongresine seçilen ilk Müslüman olan ve şu anda Minnesota Başsavcısı olarak görev yapan Keith Ellison'a da casusluk yaptı.

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