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Dünya

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

Betül Yürük   | 09.12.2021
New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

New York

New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı bildirildi.

New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başsavcısı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.

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