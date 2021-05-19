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Dünya

New York Başsavcılığı: Trump şirketlerine yönelik kamu soruşturması adli soruşturmaya dönüştü

ABD'de New York Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurdu.

Emre Aytekin   | 19.05.2021
New York Başsavcılığı: Trump şirketlerine yönelik kamu soruşturması adli soruşturmaya dönüştü

Ankara

New Başsavcısı Letitia James'in Sözcüsü Fabien Levy yaptığı açıklamada, "Trump Organizasyonu" olarak anılan şirketler grubuyla ilgili soruşturmanın artık yalnızca kamu soruşturması olmadığını, adli nitelik kazandığını belirtti.

Sözcü Levy, "Manhattan Bölge Savcılığı ile birlikte Trump Organizasyonu hakkında aktif bir cezai soruşturma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Levy soruşturmanın detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Trump şirketleri hakkında iki yıl önce hem eyalet başsavcılığı hem de bölge savcılığınca kamu soruşturması başlatılmıştı. Adli nitelikte olmayan bu soruşturmalarda grubun kredi kolaylıkları ve vergi kesintileri için farklı şirketlerinin değerlerinin olduğundan fazla ve az gösterip göstermediği, Trump adına bazı kadınlara yapıldığı iddia edilen sessizlik anlaşması ödemeleri ve masraf olarak göstererek vergiden düşmek üzere Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ödendiği iddia edilen danışmanlık hizmeti ücretleri hakkında inceleme yürütülüyor.

Soruşturmalar, Trump ve şirketleri hakkında adli kovuşturma yapılacağı anlamına gelmezken cezai niteliğe dönüşmesi bu ihtimali artırıyor.

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