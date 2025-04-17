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Dünya

Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in İran'a saldırı planını Trump'ın reddettiği haberini yalanlamadı

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in gelecek ay İran'a saldırı düzenleme planını reddettiği yönündeki haberi yalanlamadı.

Mustafa Deveci  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in İran'a saldırı planını Trump'ın reddettiği haberini yalanlamadı

Ankara

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalardan övgüyle bahsedildi.

Netanyahu'nun "paranoyak ve siyasi çarpıtma yaptığı gibi ithamlara rağmen 10 yılı aşkın süredir İran'ın nükleer programına karşı küresel kampanyayı yönettiği" savunuldu.

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Açıklamada, "Başbakan, İran'ın nükleer programına karşı kampanyada sayısız açık ve gizli operasyona öncülük etti. İran'ın şu anda bir nükleer cephaneliğe sahip olmamasının tek nedeni bu operasyonlardır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu "operasyonlar sayesinde İran'ın nükleer programının yaklaşık 10 yıl geciktirildiği" ileri sürülen açıklamada, Netanyahu'ya teşekkür edildi.

Ayrıca Netanyahu'nun birçok kez İsrail'in, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini dile getirdiği anımsatıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberin yalanlanmaması dikkati çekti.

The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayısta İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

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