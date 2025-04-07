Netanyahu'nun, eski Şin-Bet şefinden Bennett'in kabineden diskalifiye edilmesini istediği ortaya çıktı
İsrail eski İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Yoram Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, siyasete döndüğünü açıklayan eski Başbakan Naftali Bennett'in güvenlik kabinesinde görev yapmasını engellemesini talep ettiğini açıkladı.
Kudüs
İsrail ordu radyosuna konuşan Cohen, görevde olduğu dönemde Netanyahu'nun kendisini arayarak bazı taleplerde bulunduğunu söyledi.
Cohen, "Başbakan beni özel olarak aradı ve yakın zamanda bir kaynaktan Bennett'in askerlik hizmeti sırasında Genelkurmay Keşif Birimi'nden sadakat sorunu nedeniyle ihraç edildiği haberini aldığını söyledi." dedi.
Şin-Bet Direktörü olarak 2016'ya kadar 5 sene görev yapan Cohen, Netanyahu'nun kendisine Bennett'in sadakat sorunu nedeniyle orduda görevden alınmasını gerekçe göstererek kabine yer almaması gerektiğini söylediğini aktardı.
Cohen, Netanyahu'nun kendisinden söz konusu iddiayı doğrulama ve "güvenlik izni olmadığını" rapor ederek Bennett'in kabineden diskalifiye edilmesini sağlama talebinde bulunduğunu iddia etti.
Başbakanın siyasi bir rakibini diskalifiye etmek için Şin-Bet direktörünün gücünü kullanma düşüncesinin şok edici olduğunu dile getiren Cohen, Netanyahu'ya olumsuz yanıt verdiğini kaydetti.
Ayrıca Cohen, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in istihbarat araçlarını Genelkurmay Başkanı, Askeri İstihbarat Başkanı ve Mossad Direktörü başta olmak üzere güvenlik kademesine karşı özel bir şüphe olmadan kullanmasını istediğini aktardı.
Cohen, daha önce de Netanyahu'nun kendisine bakanlar ve güvenlik yetkililerinin telefon konuşmalarını dinlemesi talimatını verdiğini duyurmuştu.
Bennett, Netanyahu'nun iddiasına yanıt verdi
İsrail'de yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaseti bırakan ve geçen hafta yeni bir siyasi parti kurarak siyasete döndüğünü açıklayan eski Başbakan Bennett, Netanyahu'nun, Genelkurmay Keşif Birimi'nden sadakat sorunu nedeniyle ihraç edildiği yönündeki iddiasına, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Söz konusu döneme ait bir fotoğraf paylaşarak ihraç iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bennett, "2014'te kabineden Hamas'ı yok etmesini talep ettim, bu nedenle Netanyahu beni kabineden çıkarmak istedi." iddiasında bulundu.
Bennett, "Ben Hamas'ı ortadan kaldırmak istedim, Netanyahu beni ortadan kaldırmak istedi." ifadesini kullandı.
Lapid'den Netanyahu'ya "suç örgütü lideri" gibi davranma suçlaması
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de Cohen'in röportajının ardından X hesabından bir açıklama yaparak Netanyahu'ya yüklendi.
Cohen'in röportajının siyasi bir deprem olduğunu söyleyen Lapid, Netanyahu'nun Şin Bet'i komplo kurmak ve siyasi bir rakibini ortadan kaldırmak için kullandığının altını çizdi.
Lapid, "Bir başbakan böyle davranmaz, bir suç örgütünün lideri böyle davranır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.