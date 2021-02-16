Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'dan Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip oldukları itirafı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." dedi.

Mustafa Deveci   | 16.02.2021
Netanyahu'dan Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip oldukları itirafı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Netanyahu İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Netanyahu'dan Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip oldukları itirafı

Netanyahu'dan Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip oldukları itirafı

İsrail’de Kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi

Mısırlı muhalifler, ABD'de Biden yönetimiyle insan hakları konusunun gündeme gelmesini istiyor

İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu

İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu
İsrail mahkemesi Filistin’in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini bir kez daha uzattı

İsrail mahkemesi Filistin’in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini bir kez daha uzattı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi

İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi