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Dünya

Netanyahu'dan Ben Gurion Havaalanı'nın Husilerce vurulmasının ardından Yemen'e saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından saldırı tehdidinde bulundu.

Faruk Hanedar  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Netanyahu'dan Ben Gurion Havaalanı'nın Husilerce vurulmasının ardından Yemen'e saldırı tehdidi

Kudüs

Netanyahu, X hesabından yayınladığı videoda, Husilere karşı ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı.

Uzun süredir ABD saldırısı altındaki Yemen'den ateşlenen bir füzenin Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından Netanyahu, Husileri "patlamalar olacak" diye tehdit etti.

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İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.


Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Güvenlik kabinesi Gazze'yi görüşmek üzere toplanacak

Netanyahu, açıklamasında Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşmek üzere bu akşam yapılacak güvenlik kabinesi toplantısına da değindi.

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen Netanyahu, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in önerisinin görüşüleceğini belirtti.

Netanyahu, savaşın belirleyici olduğunu öne sürerek "Savaştan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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