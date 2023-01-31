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Dünya

Netanyahu Yunan Dışişleri Bakanı'ndan BM oylamalarında İsrail'e destek istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Birleşmiş Milletler (BM) oylamalarında İsrail lehine oy kullanmalarını talep etti.

Enes Canlı   | 31.01.2023
Netanyahu Yunan Dışişleri Bakanı'ndan BM oylamalarında İsrail'e destek istedi

Kudüs

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Dendias ile Batı Kudüs'te bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji dahil birçok başlıkta işbirliği için Yunan Bakan'a teşekkür eden Netanyahu'nun, "iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin BM'deki oylamalarda da karşılık bulması umudunu dile getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu ve Dendias'ın İran'ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesi gerekliliğini de ele aldığı kaydedildi.

İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Dendias, Netanyahu'dan önce mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya gelmişti.

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