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Dünya

Netanyahu, muhalefetin itirazlarına rağmen tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi ve toplumsal muhalefetin itirazlarına rağmen tartışmalı "yargı reformuna" ilişkin bu hafta "pratik adımlar" atacaklarını duyurdu.

Mücahit Aydemir  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Netanyahu, muhalefetin itirazlarına rağmen tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, haftalık kabine toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, hükümet olarak "yargı sistemini reforme etmek için pratik adımlar atacaklarını" söyledi.

Netanyahu, bu adımların, "sorumlu ve ölçülü bir şekilde" ancak "aldıkları yetkiye uygun olarak" atılacağını belirtti.

"Üç ay boyunca yapılan görüşmeler maskaralıktı"

Ülkede aylardır protestolara neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda muhalefet kanadıyla yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasından ötürü muhalefeti suçlayan Netanyahu, "(Benny) Gantz ve (Yair) Lapid'in benimle oyun oynadıkları kanıtlandı. Üç ay boyunca yapılan görüşmeler maskaralıktı, amaçları zamana oynamaktı." ifadelerini kullandı.

Muhalefetten Netanyahu'ya tepki

Öte yandan eski başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu, ilan ettiği gibi bu tek taraflı yargı düzenlemesine devam ederse; İsrail'in yarısından daha azının, İsrail ekonomisinin yarısından daha azının, güvenliğinin yarısından daha azının ve Meclisin yarısından daha azının başbakanı olduğunu görecek."

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

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