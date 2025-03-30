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Dünya

Netanyahu, İsrailli güvenlik yetkilileriyle "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacağı belirtildi.

Faruk Hanedar  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Netanyahu, İsrailli güvenlik yetkilileriyle "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacak

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki varlığına" ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı.

Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

Geçen hafta "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti.

Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

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