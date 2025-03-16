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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, İsrail heyetine Witkoff’un ateşkes teklifi çerçevesinde müzakerelere hazırlanma talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakere görüşmelerine hazırlık yapmaları talimatını verdi.

Burak Dağ  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Netanyahu, İsrail heyetine Witkoff’un ateşkes teklifi çerçevesinde müzakerelere hazırlanma talimatı verdi

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Katar'ın başkenti Doha’dan dönen müzakere heyeti, bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun toplantı sonunda, Witkoff'un Gazze'deki 11 İsrailli sağ esirin ve yaşamını yitiren esirlerin yarısının derhal teslim edilmesini öngören teklifi çerçevesinde müzakere görüşmelerine hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade edildi.

İsrail basını, Witkoff'un, Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un daha önce 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiğini aktarmıştı.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

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