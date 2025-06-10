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Dünya

Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Faruk Hanedar  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı

Kudüs

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri konusunda bilgi verdi.

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Müzakerelerde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" belirten İsrail Başbakanı, "Umut vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum, ancak yorulmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, hükümet krizine neden olan Haredilerin askere alınması konusuna da değinerek hem Haredilerin askerlik yapmasını hem de krizin çözülmesini sağlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarına işaret etti.

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