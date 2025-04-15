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Dünya

Netanyahu, ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başladıkları Gazze'ye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladıkları Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitti.

Mustafa Deveci  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Netanyahu, ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başladıkları Gazze'ye gitti

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

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Çelik yelek ve kask giydiği dikkati çeken Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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