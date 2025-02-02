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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi ertelediği bildirildi.

Faruk Hanedar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi erteledi

Kudüs

İsrail'in Walla sitesinin "yetkili kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Netanyahu anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme gerçekleşene kadar askıya aldı.

Netanyahu'nun "Trump'ın anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili tutumunu ve anlaşmaya varıp varamayacağını öğrenmek için ABD Başkanı ile olan görüşmesini beklediği" bildirildi.

Kaynaklardan birinin, Gazze Şeridi'ndeki yönetim ve savaşın tamamen sona ermesinin ele alınacağı ikinci aşama müzakerelerinin ilk aşamadan çok farklı olacağını kaydettiği iddia edildi.

İsrail'in anlaşmanın 16. günü olan pazartesi günü ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için Katar'a heyet göndermesi öngörülüyordu.

Heyetin başına Barnea yerine Dermer'in atanacağı iddia edilmişti

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla bir toplantı yapılacağını öne sürmüş, toplantının son anda iptal edildiğini aktarmıştı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı müzakere heyetinin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğünü kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye uçan Netanyahu, yarın Washington'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile anlaşmanın ikinci aşamasını görüşeceğini açıklamış ve böylece anlaşmaya göre 16. gün başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini başlatacaklarını öne sürmüştü.

Netanyahu, Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceğini kaydetmişti.

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