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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD'den "Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyonla" döndüğünü söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinden farklı bir vizyonla döndüğünü ve bu vizyonda "Hamas'ın ve Filistin yönetiminin yeri olmadığını" iddia etti.

Faruk Hanedar  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Netanyahu, ABD'den "Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyonla" döndüğünü söyledi

Kudüs

Başbakan Netanyahu, İsrail meclisinde hükümeti hakkında verilen gensoru oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nı yok saymakla tehdit etti.

İsrail'de muhalefetin Hamas'a karşı Filistin yönetimini güçlendirme fikrini savunduğunu iddia eden Netanyahu, "Ancak ben ABD'den farklı bir vizyonla döndüm. Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyon; ne biri ne de diğeri." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi teklifini "devrimci" olarak nitelendirdi.

Gazze'de Hamas'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistin yönetiminin olmayacağını ileri süren Netanyahu, Oslo Anlaşmalarının bir hata olduğunu savunarak "Bu hatayı bir daha tekrarlamayacağız." dedi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, bir haftalık ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını paylaşarak "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken dünyadan tepkiler gelmişti.

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