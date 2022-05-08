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Dünya

Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak kendisine ait rekoru kırdı

Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita (52), dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 26'ncı kez çıkarak kendisine ait rekoru kırdı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.05.2022
Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak kendisine ait rekoru kırdı

Ankara

Press Trust of India’nın haberine göre, Rita geleneksel güneydoğu sırt üzerinden 8 bin 848,86 metrelik dağa tırmandı.

Böylelikle, bir grup dağcıyla Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan şerpa Rita 26'ncı başarılı tırmanışını gerçekleştirerek yine kendisine ait olan rekoru kırdı.

Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Taranath Adhikari, "Kami Rita kendi rekorunu ve tırmanışta yeni bir dünya rekoru kırdı." ifadesini kullandı.

Nepal Turizm Bakanlığı, zirveye tırmanmak için bu yıl 316 kişiye izin verdi.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

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