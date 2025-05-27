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Dünya

Nepal'den dünyanın en yüksek zirvelerinin bulunduğu Himalayalar'ı koruma taahhüdü

Nepal hükümeti, dünyanın en yüksek zirvelerinin yer aldığı, Çin ile Nepal arasındaki Himalayalar'ı iklim değişikliğinin ve bölgedeki dağcı sayısındaki artışın neden olduğu risklerden korumanın "görevleri" olduğunu belirtti.

Şilan Turp  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Nepal'den dünyanın en yüksek zirvelerinin bulunduğu Himalayalar'ı koruma taahhüdü

Ankara

Nepal Turizm Bakanı Badri Prasad Pandey, Everest Dağı ile ilgili düzenlenen ve çok sayıda dağcının katıldığı konferansta konuşma yaptı.

Pandey, "Nepal hükümeti, dağcıların güvenliğini sağlamak, zirvelerimizin doğal güzelliğini korumak ve yerel toplulukların bu macera ruhuyla birlikte gelişmesine yardımcı olmak için dağcılığı her şekilde desteklemeye kararlıdır. Bugün iklim değişikliği ve küresel ısınma, bu geleceği tehlikeye atıyor. Bu nedenle dikkatli, akıllıca ve derin bir saygı duygusuyla hareket etmeliyiz." diye konuştu.

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Bakan Pandey, bu dağları korumanın "hükümetin görevi" olduğunu vurguladı.

Nepal'in güneyindeki Everest rotasından bu sezon yüzlerce dağcı zirveye ulaşmayı denedi. Dağcılık sezonu, hava koşullarının en elverişli olduğu nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşıyor.

Dünyada deniz seviyesinden 8 bin metre yüksekte 14 zirve bulunuyor. Bunlar, Çin ile Nepal arasındaki Himalayalar ve Çin ile Pakistan arasındaki Karakurum Dağları üzerinde yer alıyor.,

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'in (8 bin 848 metre) yanı sıra K2 (8 bin 611 metre), Kangchenjunga (8 bin 586 metre), Lhotse (8 bin 516 metre), Makalu (8 bin 485 metre), Cho Oyu (8 bin 188 metre), Dhaulagiri (8 bin 167 metre), Manaslu (8 bin 163 metre), Nanga Parbat (8 bin 126 metre), Annapurna (8 bin 91 metre), Gasherbrum 1 (8 bin 80 metre), Broad Peak (8 bin 51 metre), Gasherbrum 2 (8 bin 35 metre) ve Shishapangma (8 bin 27 metre) zirveleri, "8 binlikler" olarak da adlandırılıyor.

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