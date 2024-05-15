Nekbe’nin 76. yılında Berlin’de yürüyüş yapıldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de, "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı için yürüyüş düzenlendi.
Berlin
Berlin’deki Birleşik Filistin Komitesinin "Nekbe 76 Savaşı durdurun, İsrail’e silah verilmesin" sloganıyla düzenlediği yürüyüş için yaklaşık bin gösterici, Wilmersdorf metro istasyonu önünde toplandı.
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Daha sonra Halensee metro istasyonunun önündeki meydana yürüyen göstericiler üzerinde "Gazze Şeridi’nde soykırımı durdurun", "Nekbe devam ediyor", "Gasbedilmiş topraklarda barış olmaz", "Bir daha sürgüne hayır" ve "Filistinlilere geri dönüş hakkı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Gösteride "Vatanımız çalındığı için burada ses çıkarıyoruz", "Gazze ağlama Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", "Tüm gözler Gazze’de", "Çözüm işgalin son bulması", "Filistin’e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.
Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Sabine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Gazze'den gelen görüntüleri gördüğümde, bu konuda doğrusu bir şey söyleyemiyorum çünkü Alman halkı olarak orada da payımız olduğundan çok utanıyorum." dedi.
Sabine, siyasetçilere de çağrıda bulunarak, "Politikacılardan mümkün olan en kısa sürede (İsrail’e) silah tedarikini durdurmalarını ve bu çatışmayı sona erdirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.