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Dünya

Berlin'de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi.

Cüneyt Karadağ  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Berlin'de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Berlin'de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı "Cesur. İnsan. Birlikte" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingdeki konuşmalarda 23 Şubat'ta yapılacak seçimde sandığa gidilmesi ve demokratik partilere oy verilmesi çağrısında bulunuldu.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine tepki gösterilen eylemde, "AfD’ye oy yok", "Demokrasi için", "İnsanlık için kayıt olun", "Sessiz kalmak kötü, dayanışma altın" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Protestan kilisesinden mitinge katılan Christian Staeblein yaptığı konuşmada, "Biz aşırılık yanlılarına karşı güvenlik duvarıyız. Onlara karşı ancak birlikte, el ele başarılı olabiliriz." ifadesini kullandı.

Mitingde Almanya'nın tanınmış sanatçısı Herbert Grönemeyer de şarkı söyleyerek göstericilere destek verdi.

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