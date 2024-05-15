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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine polis müdahale etti

İsviçre'nin Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalede bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine polis müdahale etti

Bern

İki üniversitenin kampüsünde 13 Mayıs'ta başlayan eylemler, polisin müdahalesiyle son buldu.

Binaları tahliye eden ve üniversiteler etrafında güvenlik önlemi alan polis, gazetecilerin içeriye girişine izin vermedi.

Lozan Üniversitesi'nde 2 Mayıs'tan bu yana süren protestolar ise öğrenciler ile rektörlüğün anlaşmasıyla sona erdi.

Rektörlük tarafından açıklanan anlaşmaya göre, Lozan Üniversitesi, silahlı çatışmalar bağlamında bilimsel kurumlarla yapılan işbirliklerini etik, uluslararası hukuk ve akademik özgürlük perspektiflerinden değerlendirilmesi için uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirecek.

Lozan ve diğer üniversitelerde eylem yapan öğrenciler, üniversitelerinden İsrail kurumlarına karşı akademik boykot, Gazze konusunda net tavır alınması ve soykırımın tanınması taleplerinde bulundu.

Öte yandan Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'ta Filistin'e destek eylemi, dün polisin müdahalesinin ardından son bulmuştu.

Cenevre Peyzaj, Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu ve Zürih Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterileri de polisin müdahalesinin ardından sona ermişti.

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